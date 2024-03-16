حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

قمرالدين بالكاسترد من الحلويات الرمضانية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل قمرالدين بالكاسترد.

مقادير قمرالدين بالكاسترد

الكاسترد:

4كوب حليب

1 كوب سكر

نصف كوب نشا

6 حبة كبيرة صفار البيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

10 فص مستكة، مطحون

1 رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زبدة

البسكويت:

2 كوب بسكويت مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو

قمر الدين

2 كوب شراب قمر الدين او مشمش

نصف كوب سكر

3 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة ماء الورد

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

للتزيين: فستق حلبي

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