عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

حلويات رمضان |طريقة
حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

قمرالدين بالكاسترد من الحلويات الرمضانية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق شهي ومختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل قمرالدين بالكاسترد.

 

مقادير قمرالدين بالكاسترد
الكاسترد:
4كوب حليب
1 كوب سكر
نصف كوب نشا
6 حبة كبيرة صفار البيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
10 فص مستكة، مطحون
1 رشة ملح
2 ملعقة كبيرة زبدة
البسكويت:
2 كوب بسكويت مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو
قمر الدين
2 كوب شراب قمر الدين او مشمش
نصف كوب سكر
3 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة ماء الورد
1 ملعقة صغيرة ماء الزهر
للتزيين: فستق حلبي

 

https://www.instagram.com/reel/C4fhwdwsIFX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

الدين بالكاسترد طريقة عمل قمرالدين بالكاسترد الشيف منال العالم مقادير قمرالدين بالكاسترد قمرالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

رسميا.. طاهر محمد طاهر يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة رمضانية| شاهد

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

نشرة المرأة والصحة| تقاليد غريبة لدولة مسلمة في رمضان و5 مضاعفات خطيرة لنوع شائع من الدايت

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

ترشيحاتنا

القاهرة تستضيف وفدًا أوروبيًا رفيعًا لمناقشة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

مفتي الجمهورية يكشف لـ"صدى البلد" أبرز الفتاوى الخاصة بأهل غزة في رمضان

ريال مدريد يحكم قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالفوز برباعية على حساب أوساسونا

رعب وصراخ باميلا كيك ومرام على بسبب كلب رامز جلال

بشري سارة.. اعرف عدد أيام الإجازات خلال عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان |طريقة عمل قمر الدين بالكاسترد

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "صدفة"

لقاء العمالقة.. تعاون تاريخي بين هوندا ونيسان في السيارات الكهربائية

ملابس نانسي عجرم في أحدث ظهور لها تثير ضجة| سعرها خرافي

فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ