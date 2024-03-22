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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها.

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ظهرت مي عمر في الصور بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء السفلي من التصميم بالليجن المطرز بالكامل أما الجزء العلوي بالقماش الستان الازرق.

أكملت مي عمر إطلالتها بقفازات مخملية باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

مي عمر
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