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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

حرصت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات أنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب بنفس اللون ونسقت معهما بليرز باللون النبيتي.

انتعلت زوجة خالد سليم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون النبيتي، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

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