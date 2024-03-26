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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

حرص مصفف الشعر محمود عامر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة للفنانة ريهام عبد الغفور من أحدث ظهور لها.

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تألقت ريهام عبد الغفور في الصور بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ظهرت بعباءة بسيطة اتسمت بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

لفتت ريهام عبد الغفور الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من اناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام عبد الغفور على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ريهام عبد الغفور
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