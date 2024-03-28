ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال عن العوضي

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تواجدها في إحدى حفلات السحور مساء أمس وقد صادف تواجد طليقها الفنان أحمد العوضي مما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

تعتبر ياسمين عبد العزيز من المشاهير ونجمات الفن اللاتي تخطف و تجذب الأنظار نحو إطلالاتها و أناقتها.

قد كشفت صور ياسمين عبد العزيز في الفترة الأخيرة عن ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها من حين لأخر مما جعلها محط أنظار الجميع.

تعتمد ياسمين عبد العزيز على الإطلالات والملابس التي تتناسب مع قوامها، وتحرص على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز