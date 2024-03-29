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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

أيتن عامر
أيتن عامر

تصدرت الفنانة أيتن عامر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العراقة المذاع على قناة النهار.

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تعتبر أيتن عامر من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تحرص أيتن عامر على اختيار الإطلالات والملابس التي تتناسب معها وتبرز رشاقتها، وتقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات التي تزيد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد أيتن عامر على تسريحات الشعر المتناسقة معها، وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها أيضا.

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر
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