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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين
ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.

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تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة رمضانية غير متوقعة، حيث ارتدت عباءة طويلة ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الأوف وايت اللامع.

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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