ميريهان حسين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة رمضانية غير متوقعة، حيث ارتدت عباءة طويلة ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الأوف وايت اللامع.

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ميريهان حسين