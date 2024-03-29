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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها عيد ميلاد الإعلامية ريهام سعيد.

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تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا ملفتا جمع بين اللون الفضي والأسود الجلد ونسقت معه بلوفر ذا أكمام طويلة باللون الأسود.

وتزينت نيرمين الفقي ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

 

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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