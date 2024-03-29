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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

تزينت ياسمين الخطيب ببعض الإكسسوارات والمجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

ياسمين الخطيب 
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