إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة مميزة متناسقة مع أجواء رمضان وحفلات السحور، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأزرق، واتسم ببعض التطريزات ذات اللون الأبيض.

وأكملت إلهام شاهين إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، مع كلاتش صغير الحجم باللون الأزرق، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.