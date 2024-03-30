بالتاتو والذهبي اللافت| ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير|شاهد

حرصت المذيعة و الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورها من أحدث ظهور لها.

خطفت ياسمين الخطيب الأنظار في الصور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الرمضانية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل اتسم بأنه نصف كم مما كشف عن تاتو يدها.

كما تميز فستان ياسمين الخطيب بحزام عريض باللون الذهبي حول الخصر، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية مع كلاتش صغير الحجم باللون الذهبي أيضا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الغير مبالغ فيها.