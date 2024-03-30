درة تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية|شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

لفتت درة الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ارتدت قفطان طويل ذا أكمام طويلة باللون الروز الفاتح الذي اتسم ببعض التطريزات الراقية، كما تميز التصميم بحزام حول الخصر كشف عن قوامها الرشيق.

تزينت درة بمجموعة من الأكسسوارات والمجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة وأنيقة كعادتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة على خصلات شعرها البني المموج المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.