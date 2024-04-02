مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها الأخيرة| لن تتوقع المبلغ

حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب باللون الأسود المطرز بالذهبي و الأبيض وذا أكمام طويلة للغاية، ونسقت معه بنطلون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وحملت إطلالة مي عمر توقيع مصممة الأزياء Abrar Mubarak، فيما بلغ سعر الملابس ما يقرب من 20 ألف جنيه.

وانتعلت مي عمر حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مي عمر على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت بعض لمسات التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية وغير المبالغ فيها.