عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فساتين وقفاطين.. ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2024

ملابس نجمات أثارت
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2024

أثارت الأيام الماضية العديد من نجمات الفن والمشاهير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة مختلفة ومميزة في رمضان 2024. 

تميزت إطلالات وملابس النجمات في 2024 بالفساتين والإطلالات الملفتة التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية، واتسمت التصميمات بالأقمشة والتطريزات الراقية.
 

txt

إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة| شاهد

txt

بالتاتو والذهبي اللافت| ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير|شاهد

ومن أبرز النجمات اللاتي جذبت الأنظار في رمضان 2024 هن الفنانة نسرين طافش ومي عمر وميريهان حسين ودرة وبوسي و غيرهن من المشاهير.

نسقت نجمات الفن الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي زادت من أناقتهن، بالإضافة إلى تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع ملامحهن.

إليكم الصور….

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024
رمضان ٢٠٢٤ ملابس النجمات في ٢٠٢٤ نسرين طافش مي عمر ميريهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

أول ظهور لـ أحمد رفعت بعد تحسن حالته داخل المستشفى.. شاهد

51 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار في السوق السوداء

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة| شاهد

بالتاتو والذهبي اللافت| ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير|شاهد

درة تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية|شاهد

حلويات رمضان| طريقة عمل حلي الخشخش

6 أسباب غير متوقعة لعدم وضوح الرؤية | ماذا يحدث لـ العين؟

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية

لسحور رمضان| طريقة عمل مناقيش الطاسة

نشرة المرأة والصحة|ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها.. علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تنقلب على نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدة حانين جنوبي لبنان

نصف مليار جنيه.. إحالة رجال أعمال للمحاكمة بتهمة النصب على وزارة الزراعة.. خاص

طفلة تسأل علي جمعة :«إزاى فيه ناس بتتنبأ بموت شخص في وقت معين»

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان حتمية وقف إطلاق النار في غزة

الشمس لها عقل مثل الإنسان.. نظرية تثير الجدل قبل الكسوف| ما حقيقتها ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب صلاة الغروب ثورة شعبية صقلية .. لماذا سميت بهذا الاسم؟

فساتين وقفاطين.. ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2024

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

فيديو

أنا اللي كنت غلطان.. محمود الحديني يكشف عن قرار ندم عليه بحياته

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ