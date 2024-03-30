فساتين وقفاطين.. ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان 2024

أثارت الأيام الماضية العديد من نجمات الفن والمشاهير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة مختلفة ومميزة في رمضان 2024.

تميزت إطلالات وملابس النجمات في 2024 بالفساتين والإطلالات الملفتة التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية، واتسمت التصميمات بالأقمشة والتطريزات الراقية.



ومن أبرز النجمات اللاتي جذبت الأنظار في رمضان 2024 هن الفنانة نسرين طافش ومي عمر وميريهان حسين ودرة وبوسي و غيرهن من المشاهير.

نسقت نجمات الفن الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي زادت من أناقتهن، بالإضافة إلى تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع ملامحهن.

إليكم الصور….

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024

ملابس نجمات أثارت الجدل في رمضان2024