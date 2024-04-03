العرافة بسمة وهبة| إبراهيم سعيد يشتبك مع محمد صلاح ورضا عبدالعال.. تفاصيل

إبراهيم سعيد يرد على رضا عبدالعال: "مين ده عشان يشغلني؟!"

إبراهيم سعيد: رضا عبدالعال فاضي وقدامه سنين عشان يوصلي

إبراهيم سعيد يسخر من رضا عبدالعال: تاريخه كله ربع ساعة

إبراهيم سعيد: أقسم بالله لو بنافق كان زماني رئيس اتحاد الكرة

"هو بيلعب في نفس مركزي؟!".. إبراهيم سعيد: مش بغير من محمد صلاح

إبراهيم سعيد: تصريحاتي عن صلاح سمعت في إنجلترا عشان أنا جامد

إبراهيم سعيد: صلاح خارج المنافسة.. ومش محتاج تريند ولا شهرة من الكلام عنه

إبراهيم سعيد عن صلاح: كابتن منتخب مصر بيسيب المعسكر ويمشي نقوله برافو؟

إبراهيم سعيد عن انتقاده لصلاح: "مش فوق النقد ومش شايف نفسي صغير"

إبراهيم سعيد عن خلافه مع صلاح: دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرفه"

أطلق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، عدة تصريحات نارية نرصد أبرزها فى سياق التقرير التالي.

ردّ إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق والمحلل الرياضي بإحدى القنوات الفضائية بعدما قال عنه "لما اتسألت النادي خسر إزاي قلت أنا مليش دعوة غير بكابتن رضا ومسرح مصر، هو مفلس فني والمفروض يتكلم كرة ويقول الفرقة واقفة غلط أو أي حاجة، هو مفلس في كل حاجة".

ورد سعيد ، قائلا: "مش برد على الأسلوب ده، خلينا نشوف الأهم، والله ما فاضي له، ده فاضي، وأنا مش فاضي للكلام ده خالص".

وتابع: "رضا عبدالعال كان ضيفا على برنامجكِ وقال غنه اللي شغلني في الإعلام.. مين ده أصلا عشان يشغلني؟! ده كان قاعد في البيت ولا بيعمل حاجة وأنا كنت شغال من ساعة ما بطلت، لو نجم فده على نفسه والأطفال الصغيرة اللي ميعرفهوش، هو قدامه سنين عشان يوصلي، والله ولا أعرفه كنت بشوفه في الكوميكس، كان أخره يضحكني، ولما يتكلم اسمي كابتن إبراهيم سعيد، أنا اللي خليت الناس دي تاخد عليّ، ده تاريخه كله ماتش وربع، وكان أخره ربع ساعة وساعات 10 دقائق.. تاريخه كله ربع ساعة".





قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه لو كان ينافق لأصبح رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا: "أقسم بالله لو بنافق وماشي بطبل للناس كان زماني رئيس اتحاد الكرة".

وأضاف سعيد ،: "أما بالنسبة إلى هجومي على شوبير ومدحه له في مواقف مختلفة، فهذا لا يعني أنني بـ100 وجه، أنا أتحدث في مواقف مرتبطة بكرة القدم فقط وليست مواقف شخصية".

وتابع: "أحيانا تحدث أزمات ولكن الأيام تعلمنا، فما المشكلة في ذلك؟! في وقت ممكن نزعل مع بعض وبعد كده بنتقابل والدنيا بتمشي والحياة بتغير والزمن بيغير والحياة بتعلم".



أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أنه لا يشعر بالغيرة من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: "هو بيلعب في نفس مركزي؟!".

وأضاف سعيد: "أنا مش بهد في رموزنا، صلاح فخر العرب ومصر كلها محدش قال حاجة لكن كلامي عن عدم إصابته في كأس الأمم الأفريقية لا يسيء إليه".

وتابع: "أنا أتحدث عن شأن متعلق بكرة القدم، لو أصيب بمزق 2 سم لما استطاع أن يتحرك بعد المباراة التي خرج منها في كأس الأمم الأفريقية، لكن ما حدث هو أنه تحرك كثيرا بوضعيات مختلفة، وأنا أؤكد أن الإصابة لم تكن سبب خروجه من معسكر المنتخب في البطولة".



قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ الإصابة لم تكن سبب عدم استكمال محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الوطني.

وأضاف سعيد: "الماتش مكنش فيه أي سبرينت أو حركة أو تحركات، وملعبش مع ليفربول بعد البطولة لأنه مكنش ينفع يقول إنه مصاب مع المنتخب ويلعب بعدها ضد أرسنال وتشيلسي".

وتابع: "أنا بتكلم كلاعب كرة، اللي حصل لصلاح مش إصابة، وهو اتفق مع ليفربول عشان ميلعبش معاهم بعد البطولة، وهناك تسلسل أحداث يدعم كلامي، وكلوب مدرب ليفربول صرح قبل البطولة بأنه يتمنى أن يودع منتخب مصر البطولة مبكرا .. واحد كابتن منتخب مصر بيسيب المعسكر ويمشي نقوله برافو؟!".



سعيد بنجاح محمد صلاح قائد المنتخب



قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه سعيد بنجاح محمد صلاح قائد المنتخب ولاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا: "أنا لم أفشل، ولو لعبي في الدوري الإنجليزي فشل يا ريت كل الناس يبقوا فشلة".

وأضاف سعيد ، أن "محمد صلاح لما كان صغير كان بيتفرج عليّ وبيتفرج على جيلنا، وبالنسبة لتصريحاته بخصوص محمد صلاح في الفترة الأخيرة وصلت لإنجلترا، ولو اسمي جامد مكنتش هتسمع".

وتابع: "أنا اتكلمت صح ومقلتش حاجة غلط لما قلت إن محمد صلاح حاططني في دماغه، لكن أنا مش بنافسه وهو خارج المنافسة، وهو مش هيبقى إبراهيم سعيد ولا أنا هبقى محمد صلاح، وليه الناس تدخلنا في نزاع، أنا أتحدث عنه كلاعب كرة، مفيش لاعب فوق النقد، ومش محتاج تريند لأني تريند فوق التريند ومش محتاج شهرة".





رد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة "مو صلاح عالمي أنت عالمي يا إبراهيم يا سعيد؟!".

ورد سعيد ، ان "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما محمد صلاح يخشه، أنا أول لاعب مصري لعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أنا دخلت الدوري الإنجليزي قبل ما الناس تعرف الدوري الإنجليزي أصلا، لأن اللاعيبة كان طموحهم يلعبوا في بلجيكا وفرنسا وهولندا، مكنش كان طموحه يلعب هناك".

وواصل: "أنا لم أفشل، فقد كانت ظروفي مختلفة، إذا حصلت على نفس ظروفه فإنني سأنجح، هو نجح لأن الظروف ساعدته".





قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ محمد صلاح قائد المنتخب وجناح ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في تاريخ مصر، لكنه ليس فوق النقد.

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "صلاح مش فوق النقد إن محدش يتكلم عليه في كورة، وعلى فكرة أنا بحبه وبحترمه جدا".

وحول تصريح "صلاح حاططني في دماغه"، قال لاعب المنتخب الأسبق: "أنا أتكلم على أي حد، محدش فوق النقد، مع احترامي لمحمد صلاح ولكل الأسماء".

وواصل: "هو محمد صلاح وأنا إبراهيم سعيد مع احترامي لكل الناس، واللي شايف نفسه إن هو صغير بالنسبة لمحمد صلاح فهو شايف نفسه، مش لازم أبقى صغير".

