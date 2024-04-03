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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم سعيد: رضا تاريخه ربع ساعة.. وقدامه سنين عشان يوصلي

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

ردّ إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق والمحلل الرياضي بإحدى القنوات الفضائية بعدما قال عنه "لما اتسألت النادي خسر ازاي قلت انا مليش دعوة غير بكابتن رضا ومسرح مصر، هو مفلس فني والمفروض يتكلم كرة ويقول الفرقة واقفة غلط أو أي حاجة، هو مفلس في كل حاجة".

 

ورد إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، قائلا: "مش برد على الأسلوب ده، خلينا نشوف الأهم، والله ما فاضيله، ده فاضي، وأنا مش فاضي للكلام ده خالص".

 

وتابع إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، ان : "رضا عبدالعال كان ضيفا على برنامجكِ وقال إنه اللي شغلني في الإعلام.. مين ده أصلا عشان يشغلني؟! ده كان قاعد في البيت ولا بيعمل حاجة وأنا كنت شغال من ساعة ما بطلت، لو نجم فده على نفسه والأطفال الصغيرة اللي ميعرفهوش، هو قدامه سنين عشان يوصلي، والله ولا أعرفه كنت بشوفه في الكوميكس، كان آخره يضحكني، ولما يتكلم اسمي كابتن إبراهيم سعيد، أنا اللي خليت الناس دي تاخد عليّا، ده تاريخه كله ماتش وربع، وكان آخره ربع ساعة وساعات 10 دقائق.. تاريخه كله ربع ساعة".
 

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