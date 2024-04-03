هو بيلعب في نفس مركزي؟!.. إبراهيم سعيد: مش بغير من محمد صلاح

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أنه لا يشعر بالغيرة من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: "هو بيلعب في نفس مركزي؟!".

وأضاف إبراهيم سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أنا مش بهد في رموزنا، صلاح فخر العرب ومصر كلها محدش قال حاجة لكن كلامي عن عدم إصابته في كأس الأمم الأفريقية لا يسيء إليه".

وتابع إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أن "أنا أتحدث عن شأن متعلق بكرة القدم، لو أصيب بمزق 2 سم لما استطاع أن يتحرك بعد المباراة التي خرج منها في كأس الأمم الأفريقية، لكن ما حدث هو أنه تحرك كثيرا بوضعيات مختلفة، وأنا أؤكد أن الإصابة لم تكن سبب خروجه من معسكر المنتخب في البطولة".