إبراهيم سعيد يوجه اتهاما خطيرا لـ محمد صلاح يخص منتخب مصر

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّ الإصابة لم تكن سبب عدم استكمال محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع المنتخب الوطني.

وأضاف إبراهيم سعيد، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "الماتش مكنش فيه أي سبرينت أو حركة أو تحركات، وملعبش مع ليفربول بعد البطولة لأنه مكنش ينفع يقول إنه مصاب مع المنتخب ويلعب بعدها ضد أرسنال وتشيلسي".

وتابع إبراهيم سعيد، ان : "انا بتكلم كلاعب كرة، اللي حصل لصلاح مش إصابة، وهو اتفق مع ليفربول عشان ميلعبش معاهم بعد البطولة، وهناك تسلسل أحداث يدعم كلامي، وكلوب مدرب ليفربول صرح قبل البطولة بأنه يتمنى أن يودع منتخب مصر البطولة مبكرا .. واحد كابتن منتخب مصر بيسيب المعسكر ويمشي نقوله برافو؟!".

