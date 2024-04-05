أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بإطلالة مميزة| شاهد

حرصت المذيعة أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيية قصيرة تصل إلي حدود الركبة باللون الأبيض مع بلوزة نصف كم باللون الكاشمير الذي اتسم ببعض التطريزات.

أنتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الكاشمير، تزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما إبراهيم علي تسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الغير مبالغ فيها.