بعد تعرضها للانتقاد بسبب صور السجن|ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في إحدى مشاهد مسلسل رحيل الذي يعرض في رمضان 2024 ، وهي داخل السجن بشعر مصفف وببشرة نظرة وملامح مشرقة ، مما عرضها للانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا.

تعتبر ياسمين صبري من أيقونات الوطن العربي في عالم الموضة و الأزياء، فهي تهتم بالإطلالات و الملابس التي تظهر بها سواء الكاجوال أو فساتين السهرة أو الكلاسيك أيضا.

تقوم ياسمين صبري بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات مع الحقائب الفخامة و الأحذية الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد ياسمين صبري على صيحات المكياج و تسريحات الشعر التي تكشف عن جمالها.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري