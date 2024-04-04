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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تعرضها للانتقاد بسبب صور السجن|ملابس أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تصدرت  الفنانة ياسمين صبري مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها في إحدى مشاهد مسلسل رحيل الذي يعرض في رمضان 2024 ، وهي داخل السجن  بشعر مصفف وببشرة نظرة وملامح مشرقة ، مما عرضها للانتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا.

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تعتبر ياسمين صبري من أيقونات الوطن العربي في عالم الموضة و الأزياء، فهي تهتم بالإطلالات و الملابس التي تظهر بها سواء الكاجوال أو فساتين السهرة أو الكلاسيك أيضا.

تقوم ياسمين صبري بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات مع الحقائب الفخامة و الأحذية الراقية التي تمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد ياسمين صبري على صيحات المكياج و تسريحات الشعر التي تكشف عن جمالها.

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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