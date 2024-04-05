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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا على السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال رمضان 2024 بإطلالات أنيقة و محتشمة كشفت عن ذوقها الرفيع.

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لفتت هيفاء وهبي الأنظار بقفاطين و تصميمات مطرزة  باسمها، مما جعلها محط أنظار الجميع ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ظهرت هيفاء وهبي في جلسة التصوير بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ميتالك ونسقت معه قفطان باللون اللبني المطرز باسمها ذات اللون الذهبي.

هيفاء وهبي

تألقت في جلسة تصوير أخرى بقفطان أسود مخملي مطرز يدويا باسمها، ونسقت معه حقيبة صغيرة ذهبية سعرها يتجاوز 200 ألف جنيه.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها أغاني هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي

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