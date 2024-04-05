هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا على السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال رمضان 2024 بإطلالات أنيقة و محتشمة كشفت عن ذوقها الرفيع.

لفتت هيفاء وهبي الأنظار بقفاطين و تصميمات مطرزة باسمها، مما جعلها محط أنظار الجميع ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ظهرت هيفاء وهبي في جلسة التصوير بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ميتالك ونسقت معه قفطان باللون اللبني المطرز باسمها ذات اللون الذهبي.

هيفاء وهبي

تألقت في جلسة تصوير أخرى بقفطان أسود مخملي مطرز يدويا باسمها، ونسقت معه حقيبة صغيرة ذهبية سعرها يتجاوز 200 ألف جنيه.