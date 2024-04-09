زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها.

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة رمضانية مميزة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع توب باللون الأبيض ونسقت معهما قفطان رمضاني ذات رسومات لامعة.

أنتعلت زوجة حمدي الميرغني ححذاء مسطح باللون الأبيض مع كلاتش متوسط الحجم متناسق مع ألوان إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.