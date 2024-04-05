جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

أعلن أمس نادي الزمالك عن وفاة الشاب محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مما أثار حالة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا.

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على وفاة محمد مدحت قائلا:"رحمة الله عليه.. محمد مدحت المعد البدنى في نادي الزمالك الشاب الخلوق..اللي لسه متجوز منذ ٤ شهور مات فجأة وهو في كامل لياقته قبل التمرين الموت علينا حق لكن فعلا موت البغتة والسكتة القلبية زادت بين الشباب والرياضيين وشباب الأطباء."

كشف الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب.

كتب جمال شعبان: "ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب زيادة الجلطات زيادة الأمراض المناعية غير معروفة السبب بعض أسبابها الضغوط العصرية والتدخين ،المخدرات ،الهورمونات والمنشطات ،الزيوت المهدرجة ،الفاست فود،التلوث البيئي ،الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة وعدم ممارسة أي نشاط بدني، والاستعداد الوراثي طبعا (لكل أجل كتاب)،متلازمة ما بعد كوڤيد."



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أعمل فحص شامل لعوامل الخطورة اللي هي الضغط المرتفع والسكر والكولسترول وأضبطهم

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أتجنب التدخين والمخدرات والمنشطات أمشي كل يوم ٤٥ دقيقة، أتكيف مع ضغوطات الحياة وأتجنب الزعل علشان كدا دائما اقول لكم متزعلوش."