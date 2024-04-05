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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت | تفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان

أعلن نادي الزمالك وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الخميس.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن سبب وفاة محمد مدحت.

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كتب جمال شعبان في منشوره:"رحمة الله عليه.. محمد مدحت المعد البدنى في نادي الزمالك 
الشاب الخلوق..اللي لسه متجوز منذ ٤ شهور مات فجأة وهو في كامل لياقته قبل التمرين
الموت علينا حق لكن فعلا موت البغتة والسكتة القلبية زادت بين الشباب والرياضيين وشباب الأطباء."

تابع:"يا رب احفظنا من  فواجع الأقدار ومن الموت المفاجئ أنا مش قاصد أنشر طاقة سلبية ولا أخليها صفحة وفيات لكن   دعواتكم  أكيد بتفرق كتير."

 

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