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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بالزي الأردني| شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت  الملكة رانيا العبدالله على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال اقامتها لمأدبة إفطار.

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تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة مميزة مرتدية عباءة على الطراز الأردني باللون الأسود المزين بالنقوشات والتطريزات ذات اللون الأحمر.

تزينت الملكة رانيا ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة.

الملكة رانيا 
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