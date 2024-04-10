بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها بمناسبة عيد الفطر.

لفتت غادة عبد الرازق الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة ونصف كم واتسم باللون البيج المزين بالورد.

تزينت غادة عبد الرازق ببعض الأكسسوارات اللسيطة للغاية، مما زاد من أناقتها ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية والغير مبالغ فيها.