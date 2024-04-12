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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بسبب تحدي التيك توك.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة بإيطاليا

بسبب تحدي التيك توك|
بسبب تحدي التيك توك| العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة.. تف

عثر على جثة فتاة فرنسية ترتدي زي "مصاصة دماء" داخل كنيسة مهجورة في إيطاليا، الشرطة أنها كانت تشارك في تحدي "تيك توك" الشهير لصيد الأشباح بين الشباب في فرنسا، مما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

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قالت الشرطة إن امرأة شابة عثر على جثتها في كنيسة مهجورة في إيطاليا، كانت تبحث عن أشباح وبدت وكأنها "جثة تمشي" قبل وفاتها المروعة.

ربما كانت الضحية، وهي امرأة فرنسية تبلغ من العمر 22 عامًا تُدعى أوريان ناتالي لايسن، ضحية "جريمة قتل متفق عليها" أو تضحية، وهي نظريات يبحثها المحققون في قرية لا سال في وادي أوستا.

ووصف أحد الشهود رؤية لايسن في مكان قريب مع صديق ذكر في الأيام التي سبقت وفاتها أواخر الشهر الماضي، وادعى أن الزوجين كانا يرتديان ملابس داكنة "مثل مصاصي الدماء".

تم اكتشاف جثتها المتحللة لاحقًا بواسطة أحد المتنزهين في 6 أبريل، ويُعتقد أنها ماتت منذ عدة أيام وملابسها ملطخة بالدماء. وقالت الشرطة لشبكة CNN إن بعض الدماء الموجودة في مكان الحادث تم كشطها من الأرض وإزالتها.

وكشف تشريح الجثة أن لايسن تعرضت للطعن عدة مرات في رقبتها وبطنها، كما أصيبت بطلقات نارية في رقبتها وجسدها قالت الشرطة إنه كان من الممكن أن تكون قد أصيبت بها بعد وفاتها.

وبدأ المحققون عملية مطاردة للرجل الذي شوهد معها، وفي النهاية تعقبوا المشتبه به في فرنسا في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وألقي القبض على الإيطالي تيما صهيب (21 عاما) في ليون للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ويواجه الآن المحاكمة في مدينة غرونوبل الفرنسية.

ووصف أحد الشهود كيف رأوا لايسن وشابًا، عرفته الشرطة الآن باسم صهيب، معًا في المنطقة في الأيام السابقة.

وبحسب ما ورد قالوا إن لايسن تبدو "جميلة جدًا، لكنها تعاني وهزيلة".

ووصفوا الرجل بأنه ذو شعر أسود وبشرة زيتونية، وقالوا إنه يبدو "أصغر سنا بكثير"، وأضافوا أنه "لا يبدو رجلا عنيفا، بعيدا عن ذلك".

لايسن من بلدة سان بريست القريبة من ليون، ويقال إن عائلتها سافرت إلى إيطاليا للتعرف على جثتها.

وتم العثور على الشابة ومعها علبة من المارشميلو الوردي والبقالة بالقرب من جسدها، وفقا للشرطة، وكانت ترتدي سروالا ضيقا وسترة ومعطفا داكنا.

ويقال إن صهيب من منطقة ماركي في إيطاليا، وهو ابن مهاجرين مصريين، كان يعيش في غرونوبل، في فال ديزير، جنوب شرق فرنسا.

وكان صهيب مطلوبا في فرنسا وإيطاليا منذ نهاية مارس/آذار الماضي بتهمة "انتهاك الرقابة القضائية"، حسبما أفادت سكاي إيطاليا.

وبحسب ما ورد قالت الشرطة إن وفاة لايسن قد تكون مرتبطة بمسابقة صيد الأشباح على تطبيق تيك توك، والتي أصبحت شائعة بين الشباب في فرنسا.

المصدر: ‏.dailymail


 

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