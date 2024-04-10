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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

بعد تناول الكعك والفسيخ| 3 مشروبات صحية تساعد على الهضم

الهضم
الهضم

تحتفل اليوم الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير على تناول الكحك و الفسيخ و الرنجة و غيرهم من الأكلات التي تعد من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر.
يشعر الكثير بعد تناول الأطعمة التي تدل على الأحتفال بعيد الفطر المبارك بالحموضة وعدم هضم الطعام، حيث عندما يدخل الطعام أو السائل إلى الجسم، فإنه ينتقل عبر المريء إلى معدتك حيث يتم تفكيكه بواسطة الإنزيمات الهاضمة، ومن هناك يدخل إلى الأمعاء حيث يتم امتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم.

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خلال هذه العملية، تلعب البكتيريا الموجودة في الأمعاء دورًا مهمًا في وظيفة الجهاز الهضمي. في الواقع، يرتبط الخلل في بكتيريا الأمعاء بالسمنة ومرض التهاب الأمعاء.
الماء والألياف مهمان أيضًا في هذه العملية حيث يساعدان على تمرير الفضلات عبر الجهاز الهضمي وتليين حركات الأمعاء.
تشمل المشروبات التي تشجع امتصاص العناصر الغذائية وتعزز صحة الأمعاء وتساعد على منع الالتهابات في الأمعاء  والهضم ما يلي:
الماء: بالإضافة إلى أهميته لعملية الهضم، تشير الأبحاث إلى أن الماء الدافئ قد يساعد بكتيريا الأمعاء.
شاي الأعشاب والتوابل: يشمل شاي النعناع، وشاي الكركم، وشاي الزنجبيل، وشاي الشمر، الأعشاب والتوابل الموجودة في الشاي يمكن أن تقلل الالتهاب وتخفف أعراض الاضطرابات الهضمية.
عصير البرقوق: غني بالألياف، وهذا المشروب يمكن أن يشجع حركات الأمعاء.
العصير الأخضر أو العصائر: تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد على تمرير الفضلات بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.


 المصدر: healthline

الهضم عيد الفطر الفسيخ الكحك الجهاز الهضمي

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