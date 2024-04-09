تحذير عاجل من وضع الكركدية على البشرة.. بعد انتشاره على السوشيال ميديا

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تنصح بتطبيق ماسك الكركدية مع حلول عيد الفطر، بهدف الحصول على بشرة صافية و خالية من أي شوائب.

لكن حذر بعض الأطباء من وضع الكركدية على البشرة نظرا لأحتوائه على بعض العناصر التي لا تستحملها البشرة و الجلد مما يؤدي إلي نتيجة عكسية و ظهور مشاكل جلدية.

كشف موقع neelamariherbs، فيما يلي عن بعض الأثار الجانبة التي تحدث للبشرة عند وضع الكركدية عليها..

أضرار الكركدية

الكركديه مادة مهيجة وقد تجعل أنواع البشرة الحساسة تحترق وتتحول إلى اللون الأحمر، ولسوء الحظ، فهو غير مستقر وبالكاد يخترق سطح الجلد، والدليل على فوائد الكركديه للبشرة هو أن صناعة مستحضرات التجميل تنفق مئات الدولارات على إنشاء مستحضرات ليبوسومية من الكركديه، والتي يمكن أن يستهلكها الجلد دون تهيج.

العيب الوحيد لمستخلص الكركديه هو أنه غير مستقر وبالكاد يخترق سطح الجلد، نظرًا لأن الكركديه معروف بقدرته على خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، فلا ينصح بتناوله للنساء الحوامل أو المرضعات، نظرًا لأن مكملات الكركديه لها تأثير مخفف للدم، فلا ينصح بتناولها قبل أسبوعين من الجراحة وأسبوعين بعدها.

