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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

المشي
المشي

المشي شكل بسيط ولكنه فعال من التمارين الرياضية، ومناسب للأشخاص من جميع الفئات العمرية سواء كنت طفلاً أو بالغًا أو كبيرًا في السن، فإن دمج المشي المنتظم في روتينك يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية ويحسن الصحة العامة.

 تعمل هذه التمارين الهوائية منخفضة التأثير على تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية وتقوية العضلات والعظام وتساعد في التحكم في الوزن، مناسب لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ولا يتطلب المشي معدات خاصة ويمكن دمجه بسهولة في الروتين اليومي. 

يمكن أن يؤدي المشي المنتظم إلى تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للصحة العامة والرفاهية. 

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وفيما يلي عشر نصائح فعالة للمشي ومناسبة لجميع الفئات العمرية:

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-​ابدأ ببطء ثم قم بزيادة شدتك تدريجيًا
بغض النظر عن العمر، من الضروري أن تبدأ ببطء وتزيد من شدة المشي تدريجيًا مع مرور الوقت. ابدأ بمسافات أقصر وبخطوات أبطأ، ثم قم بزيادة المسافة والسرعة تدريجيًا مع تحسن لياقتك البدنية، يساعد هذا الأسلوب على منع الإصابة ويسمح لجسمك بالتكيف مع متطلبات المشي.

-​اختر الأحذية المناسبة​

الأحذية المناسبة أمر بالغ الأهمية للمشي المريح والخالي من الإصابات، اختر الأحذية التي توفر الدعم الكافي والتوسيد والثبات لقدميك، ابحث عن أحذية المشي أو الجري المصممة خصيصًا لفئتك العمرية ونوع قدمك، بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن حذائك مناسب بشكل صحيح واستبدله عندما تظهر عليه علامات التآكل.
 -​حافظ على رطوبة جسمك

بغض النظر عن العمر، من الضروري أن تبقى رطبًا قبل وأثناء وبعد المشي، احمل معك زجاجة ماء وتناول رشفات منتظمة لمنع الجفاف، خاصة في الطقس الحار أو الرطب، يدعم الترطيب الكافي الصحة العامة ويساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة أثناء المشي.

-​الإحماء والتهدئة​
قبل البدء في المشي، قم بإجراء عملية إحماء قصيرة لتحضير العضلات والمفاصل للتمرين، يمكن أن يشمل ذلك تمارين التمدد اللطيفة أو الحركات الديناميكية مثل تأرجح الساق ودوائر الذراع، بعد المشي خذ وقتًا للتبريد مع بعض تمارين التمدد اللطيفة لتحسين المرونة وتقليل ألم العضلات.

-​استمع إلى جسدك
انتبه إلى ما يشعر به جسمك أثناء المشي واضبط سرعتك أو المسافة وفقًا لذلك، إذا كنت تعاني من الألم أو الانزعاج أو التعب، فقم بإبطاء السرعة أو أخذ فترات راحة أو تقصير المشي حسب الحاجة، يمكن أن يؤدي دفع الألم إلى الإصابة، لذلك من الضروري الاستماع إلى إشارات جسمك وإعطاء الأولوية للسلامة.

-دمج التنوع
للحفاظ على جولات المشي ممتعة وجذابة، قم بدمج التنوع في روتينك، استكشف طرقًا مختلفة في الحي أو المتنزهات أو المسارات الطبيعية لإضافة التنوع إلى مسارات المشي الخاصة بك، يمكنك أيضًا المزج بين وتيرة المشي الخاصة بك عن طريق التبديل بين المشي السريع والمشي على مهل، يمكن أن يساعد تغيير المشهد والوتيرة في منع الملل ويحفزك على الالتزام بروتين المشي الخاص بك.

-​حدد أهدافًا واقعية​

سواء كنت تمشي من أجل اللياقة البدنية أو فقدان الوزن أو تخفيف التوتر، فإن تحديد أهداف واقعية يمكن أن يساعدك على البقاء متحفزًا وتتبع تقدمك، ابدأ بتحديد أهداف قابلة للتحقيق بناءً على مستوى لياقتك الحالي وقم بزيادة التحدي تدريجيًا مع تحسنك، فكر في تحديد أهداف تتعلق بالمسافة أو المدة أو تكرار المشي، واحتفل بإنجازاتك على طول الطريق.

-المشي مع الأصدقاء أو العائلة
المشي مع الأصدقاء أو أفراد العائلة يمكن أن يجعل التجربة أكثر متعة ويوفر حافزًا إضافيًا للالتزام بروتينك، حدد مواعيد منتظمة للمشي مع أحبائك واستخدم الوقت للتواصل أو مشاركة القصص أو الاستمتاع بصحبة بعضكم البعض، يمكن أن يوفر المشي مع الآخرين أيضًا الأمان والمسؤولية، مما يزيد من احتمالية التزامك بروتين المشي الخاص بك.

المصدر: timesofindia

المشي التمارين الرياضية لياقة القلب تقوية العضلات اللياقة البدنية امراض القلب

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