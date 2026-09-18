حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع العجوزة

نفذ حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكثفة ومكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط بالشوارع بمشاركة الإدارات المعنية

وبالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبقيادة ومتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

واستهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وتؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما تم التأكيد على استمرار الحملات بصورة دورية ومكثفة بمختلف قطاعات الحي، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين أو تتعدى على الطريق العام.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص حي العجوزة على فرض الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري مع استمرار المتابعة الميدانية والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات بنطاق الحي.