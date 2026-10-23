إندونيسيا تستعد لمواجهة الجفاف وحرائق الغابات مع تأخر موسم الأمطار بسبب ظاهرة النينيو

تستعد إندونيسيا لاتخاذ تدابير للحد من تداعيات الجفاف وحرائق الغابات والأراضي، في ظل توقعات بتأخر بدء موسم الأمطار بسبب ظاهرة "النينيو" المناخية، واستمرار تأثيراتها حتى مطلع عام 2027.

وقال مسئول في الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من آثار الكوارث، بيرتون بانجايتان، إن الوكالة تواصل متابعة وتقييم تحديثات البيانات الجوية الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، لرصد احتمالات استمرار الجفاف لفترات طويلة.

وأوضح أن الوكالة، بالتعاون مع الوزارات والحكومات المحلية، تعمل على وضع تدابير يومية وأسبوعية لمواجهة الجفاف والحد من حرائق الغابات والأراضي، تشمل تنفيذ عمليات تعديل الطقس لزيادة فرص هطول الأمطار من خلال تلقيح السحب باستخدام كلوريد الصوديوم ومواد مماثلة.

وأضاف أن جهود مكافحة الحرائق نجحت في التعامل مع حرائق طالت مساحات تبلغ 7 آلاف و938 هكتارا في إقليم كاليمانتان الوسطى، وألفا و974 هكتارا في كاليمانتان الجنوبية، وألف و290 هكتارا في كاليمانتان الغربية، و5 آلاف و194 هكتارا في سومطرة الجنوبية، وألفين و25 هكتارا في جامبي.

وأشار إلى أن الوكالة والحكومات المحلية والمنظمات غير الربحية تعمل أيضا على توزيع المياه النظيفة للتخفيف من آثار الجفاف على السكان.

وفي السياق، شهدت إقليما جاوة الوسطى ويوجياكارتا انقطاعا للأمطار استمر 131 يومًا، أي لأكثر من أربعة أشهر، وسط تأكيدات من وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بأن ظاهرة "النينيو" أسهمت في هذه الظروف المناخية.

من جانبه، قال رئيس الوكالة، تيكو فيصل فتحاني، في تصريحات سابقة، إن عدم الاستقرار في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ بلغ 2.63 درجة مئوية فوق المعدلات المعتادة، بما يشير إلى ظاهرة "نينيو" شديدة القوة، يُتوقع استمرارها حتى مطلع عام 2027.

وتتوقع الوكالة تأخر بدء موسم الأمطار في معظم أنحاء إندونيسيا، بما يشمل 529 منطقة موسمية، تمثل نحو 61.08% من مساحة البلاد البرية.. ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار في الهطول تدريجيًا اعتبارًا من نوفمبر 2026 في 185 منطقة موسمية، ثم في ديسمبر في 266 منطقة أخرى، فيما يُرجح أن تظل كميات الأمطار المتراكمة ضمن المعدلات الطبيعية في 510 مناطق موسمية، رغم تأخر بداية الموسم.