منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

تصدرت الفنانة القديرة شيرين سيف النصر مؤشرات البحث خلال الدقائق الماضية ، بعد خبر وفاتها عن عمر يناهز ٥٧ عاما.

علق الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر.

كتب جمال شعبان في منشوره:"شيرين سيف النصر

الفنانة المعتزلة عاشت في صمت ورحلت بهدوء عن عمر يناهز ٥٧ عاما ."

تابع:"ماتت صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة

دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة…ادعوا لها بالرحمة."