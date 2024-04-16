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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مي سليم
مي سليم

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي سليم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير اتسم بالكتف المكشوف وباللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت مي سليم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها  ونالت إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مي سليم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

مي سليم 
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