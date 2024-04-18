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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة ملفتة كشفت عن رشاقتها و تخلصها من الوزن الزائد، حيث ظهرت مرتدية بنطلون جينز مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل و بعد تخلصها من الوزن الزائد و حصولها على قوام رشيق وممشوق كما وصفه البعض.

حيث تعتمد ياسمين عبد العزيز على الملابس والأزياء المتناسقة مع قوامها و التي تكشف عن قوامها، بالإضافة إلي ذلك تحرص على أتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها.

إليكم الصور…

 

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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