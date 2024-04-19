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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات، وبحزام عريض حول الخصر كشف عن رشاقتها.

انتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

ياسمين عز 
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