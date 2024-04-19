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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أبهرتني.. ناقد موضة يعلق على فستان يسرا

يسرا
يسرا

أثارت الفنانة يسرا جدلا واسعا على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بفستان غريب وغير تقليدي جعلها حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

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ظهرت يسرا مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش الشيفون الشفاف الذي كشف عن بطانة الفستان والتي كانت لامعه بالكامل.

لفتت يسرا الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات ذات اللون الذهبي، واختلفت آراء متابعيها على السوشيال ميديا على هذه الإطلالة الغير تقليدية.

 

علق  شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على إطلالة يسرا قائلا: "نعومة وبساطة يسرا ابهرتني ابهار مابعده ابهار بآخر اطلالاتها، معقولة كل هذه بساطة حطي شوية لوامع يختي، يعني شوفو مش لابسه لا سواره ولا حتى خواتم.. ابهرتكم البساطة مثل ما أبهرتني؟؟"
 

 


 

يسرا
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