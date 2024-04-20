بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز باللون الأزرق اللامع بالكامل.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات الراقية والفخامة التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين صبري