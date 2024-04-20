إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا لها خلال ظهورها بمجموعة من الإطلالات على التراث المغربي.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "من أشيك الأزياء النسائية التى يعجبنى ذوقها والتى تنسب لتراث المغرب العربى الشقيق.. القفطان أو التكشيطة المغربية، وقد أصبح هذا الزى معروفا عالميا ولا يحتاج منا لتعريف، وتعمدت أن أرتديه فى مهرجان هوليوود للسينما العربية بصفته أجمل زى من بلد عربى شقيق".

وتابعت: "المغرب البلد المحب للفن، والذى شاركت معه فى العديد من المهرجانات السينمائية، وكنت دائما أتعمد ارتداء القفطان المغربى المميز، ويشرفنا فى وطننا العربى الكبير أن ينافس مصممون أزياء من بلد عربى شقيق أكبر بيوت الأزياء العالمية، كل التحية والتقدير لكل الأشقاء بالمملكى المغربية

العربية".

وإليكم أبرز إطلالات إلهام شاهين على الطراز المغربي.

الهام شاهين

الهام شاهين

الهام شاهين

الهام شاهين

الهام شاهين

الهام شاهين