درة تبهر متابعيها برشاقتها وأناقتها في السعودية | شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في السعودية.

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الروز الفاتح واتسم التصميم بالقماش المطرز الذي زاد من أناقتها.

كما تميزت إطلالة درة في أحدث ظهور لها بأنها كشفت عن رشاقتها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.