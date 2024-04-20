عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

txt

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد

وظهرت شاهيناز في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة واتسم الجزء العلوي بالقماش الأسود المطرز بالكامل أما الجزء السفلي باللون الفضي.

وانتعلت شاهيناز حذاءً باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شاهيناز
شاهيناز إطلالات المطربة شاهيناز أغاني شاهيناز اطلالات شاهيناز النجمة شاهيناز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالتها بالتراث المغربي| شاهد

طريقة عمل سلطة التونة| صحية ولذيذة

ياسمين عز تثير الجدل بـ جمبسوت ملفت|شاهد

بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بوسي تثير الجدل بسبب فستانها في الجونة| سعره خرافي

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

أطوال 1420 مترا| رئيس الوزراء يتفقد مشروع حاجز الأمواج بميناء دمياط

كيف يحدد الأهلي مصير الترجي وصن داونز للتأهل لمونديال الأندية 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ