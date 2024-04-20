شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت شاهيناز في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة واتسم الجزء العلوي بالقماش الأسود المطرز بالكامل أما الجزء السفلي باللون الفضي.

وانتعلت شاهيناز حذاءً باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.