سارة سلامة تثير ضجة بملابس ملفتة في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت توب قصير للغاية كشف عن بطنها، وذا أكمام مكشوفة، باللون البيج الغامق.

أكملت سارة سلامة إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ظهرت بنظارة شمس متناسقة مع ملامحها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.