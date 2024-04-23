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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بجمبسوت أبيض.. مي عمر تستعرض أنوثتها في «الحكاية» مع عمرو أديب|شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر صورًا لها، وذلك من خلال استضافتها في برنامج الحكاية الذي يُقدّمه الإعلامي عمرو أديب، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة مي عمر خلال لقائها في برنامج عمرو أديب

 

وظهرت مي عمر بجمبسوت باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدرز وكروشية من منطقة الصدر، وبأكمام طويلة.

 

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وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاضيل إطلالتها.

 

فيما أكملت مي عمر إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الكحل والأسود والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز من جمال عينيها.

 

واختارت مي عمر ارتداء الإكسسورات الناعمة، فقامت بإرتداء قرطين واسورة وساعة يد وخاتم من الألماس.

 

مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر
مي عمر اطلالة مى عمر برنامج عمرو اديب تفاصيل إطلالة مي عمر برنامج الحكاية

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