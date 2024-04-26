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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، وذا أكمام طويلة، باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها.

وانتعلت ياسمين عز حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تبالغ في المجوهرات والإكسسوارات ولكنها اكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

ياسمين عز 
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