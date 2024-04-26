فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللونين الذهبي والأزرق السماوي.

قد حمل فستان هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها توقيع CELIA KRITHARIOTI، وبلغ سعر التصميم 410 ألف جنيه مصري، وأنتعلت حذاء ذا كعب عالي ملفت وصل سعره 125 ألف جنيه، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.