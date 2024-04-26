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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان أنيق… ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

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لفتت ياسمين الخطيب الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وباللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات.

انتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج.

ياسمين الخطيب
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