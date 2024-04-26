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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نادية الجندي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

نادية الجندي
نادية الجندي

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نادية الجندي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع بلوزة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نادية الجندي حذاء أنيق صيفي ذا كعب عالي، وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة و أنيقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي
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