طلب عاجل من حسام حسن بعد ضرب الإصابات للاعبي منتخب مصر

تعرض 18 لاعب من القوام المبدئي لمنتخب مصر لإصابات متفرقه خلال الفترة الماضية، قبل معكسر منتخبنا الوطني المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

وطلب التوأمان حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة تقريرا مفصلا من محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للملاعب، قبل اختيار قائمة المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وتضم قائمة اللاعبين المصابين في الدوريات الخارجية والدوري المصري كلا من :

محمد الشناوي

محمد ابو جبل

محمد صبحي

احمد فتوح

محمد شكري

ياسر ابراهيم

علي جبر

أسامة جلال

أحمد أيمن منصور

محمود حمدي الونش

مروان عطية

امام عاشور

تريزيجيه

مصطفي شلبي

حسين الشحات

احمد سيد زيزو

مروان حمدي

أحمد أمين اوفة