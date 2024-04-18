بوغوص نوبار باشا ودوره في تعزيز العلاقات الأرمنية المصرية ندوة بقصر البارون

بمبادرة من مركز الدراسات الأرمنية بجامعة القاهرة، نظم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة وتحت إشراف وزارة السياحة و الآثار، ندوة عن "بوغوص نوبار باشا" أحد مؤسسي حي مصر الجديدة.

ألقت الدكتورة ماري كوبليان، أستاذ بكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان، محاضرة تناولت فيها دور السياسي ورجل الصناعة المصري الأرمني بوغوص نوبار باشا وهو ابن لنوبار باشا أول رئيس وزراء لمصر في تأسيس حي مصر الجديدة و قصر البارون إمبان، علاقته وصداقته مع البارون إمبان نفسه.

نشاطات بغوص باشا

وتناولت أيضاً نشاطات بوغوص نوبار باشا المختلفة و اختراعه للمحراث، وتم خلال المحاضرة التأكيد على مساهمة بوغوص نوبار باشا في تعزيز العلاقات الأرمنية المصرية. تحدثت أيضاً عن الطراز المعماري المميز لمصر الجديدة، والحياة الثقافية في ذلك الوقت.

في بداية الفعالية، ألقى كل من هراتشيا بولاديان، سفير أرمينيا لدى مصر، ود. خلود يعقوب، مديرة مركز الدراسات الأرمنية، و د.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار كلمات ترحيبية، أعربوا فيها عن عمق العلاقات المصرية الأرمنية و الاستعداد في التعاون في مجال الآثار مستقبلا بين الدولتين .

وفي نهاية الندوة قامت مديرة القصر د. بسمة سليم بجولة تعريفية عن القصر و المتحف لمشاركي الندوة.