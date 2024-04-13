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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

فرحة العيد تصل الخيالة ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل

صدى البلد

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، شهدت حديقة منطقة الخيالة، الجمعة، فعاليات متنوعة للأطفال ببرنامج "فرحة العيد" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالعيد، ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة.

تضمنت الفعاليات عددا من الورش الفنية المتنوعة للأطفال، منها تشكيلات من الخرز، رسم على الوجه، رسم بألوان فلوماستر لفرحة العيد، بجانب عروض الأراجوز وعرائس الماريونيت.

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وأدارت د. جيهان حسن -مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، حوارا مع الأطفال عن آداب وسلوكيات العيد وارتباطها بالعادات والتقاليد، كما تطرقت في حديثها لكثير من السلوكيات الإيجابية، وأكدت للأطفال أهمية التعليم في حياتنا، وضرورة التحلي بالأخلاق والقيم الحميدة.

ويشار أن هيئة قصور الثقافة، أعدت برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة، وتقدم 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، إضافة إلى عدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية.

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